Недвед сообщил, что в "Ювентусе" еще не приняли решение о новом главном тренере

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что руководство итальянского клуба еще не решило, кто возглавит команду в следующем сезоне, информирует Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Недвед настоял на уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера "бьянконери".

– В процессе поиска нового тренера не нужно спешить. Безусловно, эпоха Аллегри уникальна, но она больше не повторится, поэтому будет сложно найти подходящего специалиста. Пока "Ювентус" не искал других тренеров, но уже есть четкие мысли по этому поводу. Решение о новом тренере еще не принято, – приводит слова Недведа Sky Sport.

Источник: Клопп контактировал с "Ювентусом"