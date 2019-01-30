"Не мог представить, что такое возможно". Кьеза - о хет-трике в ворота "Ромы"

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза после разгромной победы над "Ромой" (7:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии заявил, что не мог представить подобного результата. 21-летний итальянец оформил хет-трик в этой встрече.

- Это была отличная игра, но теперь мы должны сосредоточиться на матчах чемпионата, - приводит слова Кьезы Rai Sport. - Я не мог себе представить, что такое возможно. Благодарю всех тех, кто был рядом со мной, и посвящаю им эту победу. Они находились рядом со мной даже в трудные времена. "Фиорентина" играет хорошо и сражается в течение 90 минут.

В полуфинале Кубка Италии "Фиорентина" сыграет с победителем пары "Аталанта" - "Ювентус".

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