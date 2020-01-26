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«Наполи» — «Ювентус»: составы команд. Игуаин сыграет с первых минут

26 января 2020, 22:15

Стали известны составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 21-го тура серии A. Бывший форвард неаполитанцев Гонсало Игуаин сыграет за туринцев с первых минут.

«Наполи»: Мерет — Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руй — Руис, Демме, Зелиньски — Кальехон, Милик, Инсинье.

Запасные — Даниэле, Карнезис, Луперто, Максимович, Эльмас, Лоботка, Льоренте, Лосано, Леандринью.

«Ювентус»: Щенсны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандру — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала — Роналду, Игуаин.

Запасные — Пинсольо, Буффон, Ругани, Кокколо, Рэмси, Рабьо, Дуглас Коста, Бернардески.

Трансляция матча «Наполи» — «Ювентус»

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