"Наполи" - "Ювентус": составы команд

Стали известны стартовые составы "Наполи" и "Ювентуса" на матч 26-го тура чемпионата Италии. В воротах неаполитанцев сыграет Алекс Мерет, Давид Оспина остался в запасе.

"Наполи": Мерет - Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай - Кальехон, Аллан, Фабиан, Зелиньски - Инсинье, Милик.

"Ювентус": Щенсны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру - Эмре Джан, Пьянич, Матюиди - Бернардески, Манджукич, Роналду.

"Наполи" - "Ювентус": чемпионат Италии по футболу, серия A, 26-й тур, 3 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.30 (время московское)