«Наполи» вырвал победу после песни фанатов «Если не выиграете, мы вас убьем»

Фанаты «Наполи» исполнили угрожающую песню, после чего команда смогла победить. «Наполи» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает Calcio Napoli 24, неаполитанские фанаты на 86-й минуте матча запели «Если не выиграете, мы вас убьем». К тому времени счет в матче был равным — 1:1. Победный мяч гостям удалось забить на 90+4-й минуте благодаря автоголу Педро Обианга.

Для нового главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо это была первая победа с командой. Неаполитанский клуб с 24 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице и прервал безвыигрышную серию из 8 матчей. «Сассуоло» (19) — 12-й.