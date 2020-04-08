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«Наполи» уволит 30 сотрудников. Переговоры о снижении зарплат с футболистами продолжаются

13:37
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принял решение расстаться с 30 сотрудниками клуба, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

С игроками продолжаются переговоры относительно урезания зарплаты. Де Лаурентис хочет, чтобы игроки согласились пойти на снижение как минимум на два месяца. Этот срок может увеличиться до четырех месяцев, если ситуация в стране не улучшится и чемпионат не будет возобновлен.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (400 546), Испании (141 942) и Италии (135 586). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (14 045) и США (12 857).

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