00:29 18 февраля | Футбол — Италия

"Наполи" сыграл вничью с "Торино"

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"Наполи" и "Торино" сыграли вничью в матче 24-го тура чеммпионата Италии - 0:0. 

Неаполитанцы отстатои от лидирующего "Ювентуса" на 13 очков. 

Чемпионат Италии 

Серия А 

24-й тур 

"Наполи" - "Торино" - 0:0 

"Наполи": Оспина, Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски, Руис (Верди, 70), Кальехон (Мертенс, 69), Инсинье, Милик.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Париджини, 78), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Мейте, 55), Лукич, Белотти, Беренгер (Базелли, 63).
Предупреждения: Ринкон, 45+2. Инсинье, 45+3. Моретти, 58. Кулибали, 60. Аллан, 65. Эйна, 71. Хюсай, 82. Малькюи, 90+4. 

Судья: Фаббри.

17 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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