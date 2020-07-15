«Наполи» сыграл вничью с «Болоньей», «Сампдория» обыграла «Кальяри»

«Наполи» в матче 33-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

На гол Костаса Маноласа хозяева ответили точным ударом Мусы Барроу.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Болонья» с 43 очками — на 10-й строчке.

В другом матче «Сампдория» обыграла «Кальяри» со счетом 3:0. Команды занимают 13-е (38) и 11-е (41) места соответственно.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Болонья» — «Наполи» — 1:1 (0:1)

Голы: Манолас, 7 (0:1). Барроу, 80 (1:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай (Денсвил, 84), Томиясу, Медель (Поли, 78), Сориано, Домингес (Балдурссон, 78), Паласио, Крейчи (Дейкс, 65), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 65).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Максимович, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 83), Эльмас (Руис, 69), Демме, Милик (Мертенс, 69), Лосано (Инсинье, 61), Политано (Кальехон, 62).

Предупреждения: Томиясу, 46. Ди Лоренцо, 90.

Судья: Пиччинини (Италия).

15 июля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Сампдория» — «Кальяри» — 3:0 (2:0)

Голы: Габбьядини, 8 (1:0). Бонаццоли, 40 (2:0). Бонаццоли, 53 (3:0).

«Сампдория»: Аудеро, Йосида, Депаоли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Линетти (Берешиньски, 70), Янкто, Торсби, Габбьядини (Бертолаччи, 70), Бонаццоли (Квальярелла, 70).

«Кальяри»: Краньо, Ликояннис, Пизакане, Валюкевич (Фараго, 57), Карбони, Бирса (Маттьелло, 78), Ионицэ (Жоау Педру, 46), Рог, Нандес, Рагатцу (Перейро, 46), Симеоне (Палоски, 78).

Предупреждения: Ионицэ, 16. Рог, 69.

Судья: Пайретто (Италия).

15 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».