«Наполи» проиграл дома «Болонье»

«Наполи» уступил «Болонье» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:2. Неаполитанцы идут на седьмом месте в таблице, «Болонья» поднялась на 12-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

«Наполи» — «Болонья» — 1:2 (1:0)

Голы: Льоренте, 41 (1:0). Сков Ольсен, 58 (1:1). Сансоне, 80 (1:2).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас (Мертенс, 65), Руис, Льоренте, Инсинье, Лосано (Юнес, 82).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили, Медель (Сванберг, 63), Поли, Паласио (Дестро, 84), Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 46).

Предупреждения: Медель, 36. Кулибали, 37. Поли, 55. Денсвил, 61. Дестро, 90+3. Джемаили, 90+5.

Судья: Паскуа.

1 декабря. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».