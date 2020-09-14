«Наполи» прекратит переговоры по Кулибали, если не договорится с «Манчестер Сити» до конца недели

«Наполи» и «Манчестер Сити» продолжают торговаться по трансферу защитника Калиду Кулибали. Англичане не готовы предлагать более 70 миллионов евро, так как итальянцы хотят получить минимум 75 миллионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы поставили условие: клубы должны договориться до конца этой недели. Если этого не произойдет, то «Наполи» прекратит все переговоры по Кулибали в это трансферное окно.

В минувшем сезоне серии А 29-летний футболист принял участие в 25 матчах.