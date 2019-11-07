«Наполи» отправится на базу, но только перед матчем с «Дженоа»

По информации Sky Sport Italia, игроки «Наполи» все ж отправятся на тренировочную базу. Также указано, что команда проведет там только один день перед матчем 12-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

Ранее сообщалось, что игроки должны были провести на базе целую неделю перед матчами с «Зальцбургом» и «Дженоа», но футболисты проигнорировали указание президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Футболисты покинули стадион «Сан-Паоло» и разъехались по домам. На базу поехали только представители тренерского штаба во главе с Карло Анчелотти. При этом итальянский специалист пропустил флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом», за что УЕФА теперь должен наказать «Наполи».

По сообщению итальянских СМИ, Анчелотти может покинуть свой пост. По одним данным, он готов уйти в отставку сам из солидарности с футболистами, по другим — Де Лаурентис намерен уволить главного тренера, который потерял управление командой. Также указано, что у игроков могут вычесть до 5 процентов зарплаты за нарушение дисциплины, а Анчелотти грозит отставка.

Также сегодня болельщики «Наполи» провели акцию протеста. Они освистали игроков команды и потребовали отставки Анчелотти. Матч «Наполи» — «Дженоа» состоится 9 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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