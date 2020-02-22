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«Наполи» одержал волевую победу над «Брешией»

00:37
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«Брешиа» дома проиграла «Наполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:2). Неаполитанцы одержали вторую победу кряду.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

«Брешиа» — «Наполи» — 1:2 (1:0)

Голы: Чансельор, 26 (1:0). Инсинье, 49 — с пенальти (1:1). Руис, 54 (1:2).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена (Ндой, 85), Бьяднасон (Скрабб, 65), Змрхал, Бизоли, Тонали, Балотелли.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Эльмас (Зелиньски, 76), Демме (Аллан, 86), Руис, Мертенс (Милик, 67), Инсинье, Политано.

Предупреждения: Матею, 49. Мертенс, 67. Эльмас, 74. Мартелла, 74. Дессена, 77. Милик, 90.

Судья: Орсато.

21 февраля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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