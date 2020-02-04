«Наполи» обыграл «Сампдорию» и одержал вторую победу подряд после трех поражений

«Сампдория» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии проиграла «Наполи» — 2:4. В составе хозяев отличились Фабио Квальярелла и Маноло Габььядини. У гостей забили Аркадиуш Милик, Элиф Элмас, Диего Демме и Дрис Мертенс.

«Сампдория» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи» (30) — десятый. Команда Дженнаро Гаттузо одержала вторую победу подряд после трех поражений.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Сампдория» — «Наполи» — 2:4 (1:2)

Голы: Милик, 3 (0:1). Эльмас, 16 (0:2). Квальярелла, 26 (1:2). Габбьядини, 73 — с пенальти (2:2). Демме, 83 (2:3). Мертенс, 90+8 (2:4).

«Сампдория»: Аудеро, Тонелли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Марони, 68), Линетти, Янкто (Виейра, 79), Торсби, Квальярелла (Бонаццоли, 75), Габбьядини.

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Демме, 61), Эльмас (Политано, 79), Кальехон (Мертенс, 72), Инсинье, Милик.

Предупреждения: Янкто, 43. Эльмас, 43. Экдаль, 47. Рамирес, 58. Линетти, 87. Демме, 90+3. Политано, 90+5.

Судья: Ла Пенна (Италия).

3 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».