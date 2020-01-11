«Наполи» объявил о переходе Демме

Полузащитник «Лейпцига» Диего Демме стал игроком «Наполи», информирует сайт итальянского клуба.

По данным нескольких источников, стороны договорились о трансфере за 10 миллионов евро + бонусы (2-3 миллиона).

В этом сезоне 28-летний немец провел за «Лейпциг» 24 матча во всех турнирах и забил один гол.

«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице.