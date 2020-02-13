«Наполи» на выезде обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» в гостях выиграл у «Интера» (1:0).

Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис. Ответная игра состоится в Неаполе 5 марта.

Кубок Италии

1/2 финала

Первый матч

«Интер» — «Наполи» — 0:1 (0:0)

Гол: Руис, 57.

«Интер»: Паделли, де Фрай, Бираги, Шкриньяр (Д`Амброзио, 46), Бастони, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 66), Лукаку, Моузес (Санчес, 74), Мартинес.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 82), Эльмас, Демме, Руис, Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73).

Предупреждения: Шкриньяр, 3. Манолас, 51. Мариу Руй, 77. Оспина, 85.

Судья: Кальварезе.

12 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».