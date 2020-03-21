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«Наполи» может продлить контракт с Руисом с связи с интересом «Реала» и «Барселоны»

07:09
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Агент полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса Альваро Торрес сообщил, что проведет переговоры о продлении контракта игрока в конце сезона. Ранее появились слухи об интересе к испанцу со стороны «Барселоны» и «Реала».

— В этом сезоне в клубе произошло много изменений, это был тяжелый год для «Наполи», — цитирует Marca Торреса. — Обновление контракта? Мы отложили переговоры на некоторое время, до конца сезона. Есть очень важные клубы, которые запросили информацию, и мы уже сообщили об этом «Наполи». В его текущем контракте нет пункта об отступных. Я действительно не знаю, какова стоимость Руиса в настоящее время.

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