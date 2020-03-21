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«Наполи» и «Рома» заинтересованы в Белотти

09:17
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти в следующем сезоне может покинуть команду, сообщает Calciomercato. В его приобретении заинтересованы «Наполи» и «Рома». В контракте форвард есть пункт о сумме отступных в 100 миллионов евро, но он действителен для заграничных команд.

В сезоне-2019/20 на счету Белотти 15 голов и 3 результативных передачи в 31 матче за «Торино» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.

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