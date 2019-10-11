«Наполи» хочет увеличить отступные в контракте Руиса до 120 миллиона евро

«Наполи» хочет переподписать контракт с полузащитником Фабианом Руисом. Клуб хочет увеличить сумму отступных за 23-летнего испанца до 120 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний контракт Руиса с «Наполи» рассчитан до 2023 года. Его зарплата составляет 2 миллиона евро за сезон.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что к полузащитнику проявлял интерес «Реал». Мадридский клуб предлагал за Руиса летом 45 миллионов евро.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр