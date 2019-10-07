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«Наполи» хочет продлить контракт с Алланом

18:01
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«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Алланом. Нынешнее соглашение 28-летнего бразильца с клубом рассчитано до лета 2023 года, однако неаполитанцы готовы подписать с ним новый договор на улучшенных условиях, сообщает Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Аллан провел восемь матчей. Летом у нему проявляли интерес клубы из Испании и Англии.

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