«Наполи» хочет продлить контракт с Алланом
18:01
«Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Алланом. Нынешнее соглашение 28-летнего бразильца с клубом рассчитано до лета 2023 года, однако неаполитанцы готовы подписать с ним новый договор на улучшенных условиях, сообщает Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне Аллан провел восемь матчей. Летом у нему проявляли интерес клубы из Испании и Англии.
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