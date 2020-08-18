Нападающий «Кальяри» Десподов заразился коронавирусом

Форвард «Кальяри» Кирилл Десподов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист сдал тест во время отдыха в Болгарии, где он проводил отпуск. Болезнь у него проходит бессимптомно. Игрок будет находиться на карантине, после чего сможет присоединиться к команде.

23-летний болгарин в прошедшем сезоне играл в аренде за австрийский «Штурм». В 21 матче он забил девять мячей при восьми голевых передачах.