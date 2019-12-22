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«Надеялись завершить год по-другому». Буффон — о поражении от «Лацио» в матче за Суперкубок

22 декабря 2019, 23:35
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения туринцев от «Лацио» (1:3) в матче за Суперкубок Италии обратился в своем Instagram к болельщикам «бьянконери». Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы надеялись завершить этот год с другим результатом, но мы должны поздравить «Лацио» с очень хорошей игрой в матче, в котором они проявили силу и решительность. Теперь, после небольшого перерыва, мы двинемся дальше и сосредоточимся на наших следующих целях на сезон».

«Лацио» победил «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

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