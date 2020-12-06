Начало матча «Удинезе» — «Атланта» отложено из-за дождя
6 декабря 2020, 17:05
Матч 10-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» не начался вовремя из-за дождя. Начало было намечено на 17.00 по московскому времени.
Причиной такого решения стал дождь в Удине, из-за которого на газоне образовались большие лужи. В настоящий момент судьи решают вопрос о возможности проведения игры.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который ранее перенес коронавирус, не попал в заявку на матч.
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