"Мы сделали историю". Роналду опубликовал фото с Майклом Джорданом

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Инстаграме фотографию с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, который шесть раз становился чемпионом НБА.

- Мы сделали историю, – подписал фотографию португалец.

В сезоне 2018/19 Роналду провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. В этом году 34-летний форвард стал победителем чемпионата Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги наций​ в составе национальной сборной.