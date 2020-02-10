Мурру продлил контракт с «Сампдорией»
10 февраля 2020, 13:18
Защитник «Сампдории» Никола Мурру продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до лета 2024 года. Предыдущий контракт истекал летом 2022 года.
? Nicola #Murru signs new Samp deal to June 2024 ?? https://t.co/mbUYwLZUrP pic.twitter.com/es2Ml6JYzo— Sampdoria English (@sampdoria_en) February 10, 2020
25-летний левый защитник в текущем сезоне провел 22 матча за «Самп» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...