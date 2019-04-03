Мойзе Кин - о своем праздновании: "Лучший способ ответить на расизм"

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин заявил, что его празднование - лучший способ отреагировать на расистские оскорбления со стороны фанатов "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии (2:0). На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника, что вызвало еще более громкое и гораздо более явное расистское насилие, которое до этого было совершено лишь несколькими фанатами.

"Лучший способ ответить на расизм", - написал Кин в Инстаграме.