01:54 | Футбол — Италия

Мойзе Кин - о своем праздновании: "Лучший способ ответить на расизм"

1
Обсудить

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин заявил, что его празднование - лучший способ отреагировать на расистские оскорбления со стороны фанатов "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии (2:0). На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника, что вызвало еще более громкое и гораздо более явное расистское насилие, которое до этого было совершено лишь несколькими фанатами.

"Лучший способ ответить на расизм", - написал Кин в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best way to respond to racism 🦍 #notoracism 🚫

Публикация от K M B 9 🦍 (@moise_kean) 2 Апр 2019 в 3:19 PDT

Кальяри - Ювентус
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ