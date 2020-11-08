В 7-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Интером» (1:1). Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Миранчук.

Для 25-летнего полузащитника это было дебютное появление на поле в матче Серии А. Миранчук стал восьмым россиянином, которому удалось отличиться в высшем итальянском дивизионе. Лучший бомбардир среди наших соотечественников — Игорь Колыванов, на счету которого 44 мяча. (Денис Аль-Юсифи)

Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Италии