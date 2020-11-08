Миранчук — восьмой россиянин, забивший в чемпионате Италии
В 7-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Интером» (1:1). Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Миранчук.
Для 25-летнего полузащитника это было дебютное появление на поле в матче Серии А. Миранчук стал восьмым россиянином, которому удалось отличиться в высшем итальянском дивизионе. Лучший бомбардир среди наших соотечественников — Игорь Колыванов, на счету которого 44 мяча. (Денис Аль-Юсифи)
Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Италии
|
Игрок
|
Клубы
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
н. Игорь Колыванов
|
Фоджа, Болонья
|
1991-1995, 1996-2001
|
164
|
44
|
п. Игорь Шалимов
|
Фоджа, Интер, Удинезе, Болонья
|
1991-1994, 1995-1998
|
133
|
25
|
н. Игорь Симутенков
|
Реджана, Болонья
|
1994-1995, 1996-1997, 1998-1999
|
59
|
13
|
п. Виктор Будянский
|
Ювентус, Реджина, Асколи, Удинезе, Лечче
|
2003-2005, 2006-2008
|
34
|
3
|
п. Андрей Канчельскис
|
Фиорентина
|
1997-1998
|
26
|
2
|
п. Дмитрий Аленичев
|
Рома, Перуджа
|
1998-2000
|
43
|
2
|
п. Алексей Миранчук
|
Аталанта
|
2020-н.в.
|
1
|
1
|
п. Игорь Добровольский
|
Дженоа
|
1992
|
4
|
1