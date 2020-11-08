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Миранчук — восьмой россиянин, забивший в чемпионате Италии

8 ноября 2020, 19:25
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В 7-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Интером» (1:1). Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Миранчук.

Для 25-летнего полузащитника это было дебютное появление на поле в матче Серии А. Миранчук стал восьмым россиянином, которому удалось отличиться в высшем итальянском дивизионе. Лучший бомбардир среди наших соотечественников — Игорь Колыванов, на счету которого 44 мяча. (Денис Аль-Юсифи)

Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Италии

Игрок

Клубы

Годы

Матчи

Голы

н. Игорь Колыванов

Фоджа, Болонья

1991-1995, 1996-2001

164

44

п. Игорь Шалимов

Фоджа, Интер, Удинезе, Болонья

1991-1994, 1995-1998

133

25

н. Игорь Симутенков

Реджана, Болонья

1994-1995, 1996-1997, 1998-1999

59

13

п. Виктор Будянский

Ювентус, Реджина, Асколи, Удинезе, Лечче

2003-2005, 2006-2008

34

3

п. Андрей Канчельскис

Фиорентина

1997-1998

26

2

п. Дмитрий Аленичев

Рома, Перуджа

1998-2000

43

2

п. Алексей Миранчук

Аталанта

2020-н.в.

1

1

п. Игорь Добровольский

Дженоа

1992

4

1

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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