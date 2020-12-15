Миранчук вошел в состав «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

«Аталанта» объявила о возвращении в состав российского хавбека Алексея Миранчука. 25-летний полузащитник попал в число футболистов, готовящихся к игре 11-го тура серии A против «Ювентуса».

Миранчук пропустил последние четыре игры «Аталанты» из-за положительного теста на коронавирус. Он перешел в клуб из Бергамо этой осенью и на данный момент провел за него четыре неполных матча (в общей сложности 56 минут) и забил два мяча.

Возвращение Миранчука «Аталанта» отметила отдельным сообщением в Instagram.

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится 16 декабря, начало — в 20.30 по московскому времени.