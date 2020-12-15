Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Миранчук вошел в состав «Аталанты» на матч с «Ювентусом»

15 декабря 2020, 20:06
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram

«Аталанта» объявила о возвращении в состав российского хавбека Алексея Миранчука. 25-летний полузащитник попал в число футболистов, готовящихся к игре 11-го тура серии A против «Ювентуса».

Миранчук пропустил последние четыре игры «Аталанты» из-за положительного теста на коронавирус. Он перешел в клуб из Бергамо этой осенью и на данный момент провел за него четыре неполных матча (в общей сложности 56 минут) и забил два мяча.

Возвращение Миранчука «Аталанта» отметила отдельным сообщением в Instagram.

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится 16 декабря, начало — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир