Миранчук вернулся в расположение «Аталанты»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в Бергамо после нескольких дней в Москве, где оформлял разрешение на работу в Италии.

С четверга 24-летний хавбек находится в расположении итальянского клуба. Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в конце августа, сумма сделки — 14,5 миллиона евро.

Сейчас россиянин восстанавливается от травмы задней поверхности бедра. Ранее сообщалось, что футболист вернется в строй к 4-му туру чемпионата Италии, который состоится после октябрьской паузы на матчи национальных команд.

В 4-м туре «Аталанта» встретится с «Наполи», матч назначен на субботу, 17 октября, начало — в 16.00 (мск).