Миранчук показал фото командного ужина с «Аталантой»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился фотографией командного ужина. 24-летний российский футболист выложил фото в сториз Instagram и подписал его по-итальянски «ужин с командой».

Алексей Миранчук показал командный ужин с «Аталантой» pic.twitter.com/HVjvBU7vgr — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) September 16, 2020

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» этим летом. В первом туре нового сезона клуб из Бергамо встретится на выезде с «Торино», игра состоится 26 сентября.