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Миранчук показал фото командного ужина с «Аталантой»

16 сентября 2020, 23:13
Командный ужин «Аталанты». Фото Instagram
Командный ужин «Аталанты». Фото Instagram
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился фотографией командного ужина. 24-летний российский футболист выложил фото в сториз Instagram и подписал его по-итальянски «ужин с командой».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» этим летом. В первом туре нового сезона клуб из Бергамо встретится на выезде с «Торино», игра состоится 26 сентября.

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