Мино Райола отстранен от работы на три месяца

Агент Мино Райола и его брат Винченцо были отстранены от работы в качестве представителей футболистов. Такое решение приняло объединение спортивных агентов под эгидой Федерации футбола Италии.

Причины такого решения пока неизвестны. При этом Мино Райола ранее избежал наказания за то, что назвал Федерацию футбола Италии "слабой и несуществующей".

Среди известных клиентов Райолы Поль Погба, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин.

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