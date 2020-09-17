Мино Райола, агент нападающего Марио Балотелли, заявил, что игрок продолжит выступления в Европе.

— Для Марио всегда найдется решение, — приводит Football Italia слова Райолы. — Он — один из лучших нападающих Италии, выход будет всегда. Я не волнуюсь за Марио, он останется в Европе.

Сезон-2019/20 форвард провел в «Брешиа», где забил 5 голов в 19 матчах. Сообщалось, что клуб хочет расторгнуть контракт с 30-летним итальянцем.