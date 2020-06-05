Милинкович-Савич успеет восстановиться перед возобновлением чемпионата Италии

Врач «Лацио» Иво Пульчини сообщил, что полузащитник команды Сергей Милинкович-Савич успеет восстановиться к первому матчу после паузы в чемпионате против «Аталанты», который запланирован на 24 июня. Ранее сообщалось, что 25-летний серб получил травму колена на тренировке.

— Он отлично справляется, — сообщил Пульчини. — Вообще, у всей команды отличное настроение. Конечно, есть проблемы, как у Сергея, но в прессе их немного преувеличили. С таким медицинским штабом, как у нас, Милинкович-Савич точно вернется к возобновлению сезона.

В сезоне-2019/20 Милинкович-Савич провел за «Лацио» 31 матч, на его счету 5 голов и 7 результативных передач.