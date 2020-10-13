Милик ждет зимнее трансферное окно. Он был близок к переходу в «Рому»

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик рассказал, что ждет зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что 26-летним поляком интересовались «Рома», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

— Это был странный год из-за пандемии, — сказал Милик Sportowefakty.pl. — Наше выступление было не лучшим, так как мы заняли седьмое место. Мы пережили очень сложный момент, в том числе из-за смены тренера. Потом был перерыв из-за коронавируса. Но сезон закончился хорошо, так как я выиграл первый трофей в своей карьере.

Теперь я буду ждать следующего трансферного окна и надеюсь, что найдутся подходящие клубы. Физически я в порядке, я тренировался индивидуально.