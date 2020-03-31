Милик может покинуть «Наполи» летом, им интересуются «Шальке» и «Тоттенхэм»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в Англии или Германии, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, в 26-летнем поляке заинтересованы «Тоттенхэм» и «Шальке». Ранее сообщалось, что Милик не стал продлевать контракт с неаполитанским клубом и намерен сменить команду в летнее трансферное окно.

Милик был приобретен «Наполи» летом 2016 года за 32 миллиона евро. В 22 матчах нынешнего сезона поляк забил 12 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.