«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в дебютном матче сына Мальдини

«Милан» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1. На гол Давиде Фараони «россонери» ответили мячом Хакана Чалханоглу.

Отметим, что на 90+3-й минуте встречи в составе «Милана» на замену вышел 18-летний нападающий Даниэль Мальдини — сын легендарного защитника команды Паоло Мальдини.

В другой встрече «Лацио» разгромил СПАЛ — 5:1.

«Милан» занимает восьмое место в таблице. «Верона» идет 10-й. «Лацио» — на втором месте, а СПАЛ — 20-й.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

«Милан» — «Верона» — 1:1 (1:1)

Голы: Фараони, 13 (0:1). Хакан Чалханоглу, 29 (1:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Салемакерс, 77), Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 64), Кессье, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Мальдини, 90+3), Леан.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Борини, 70), Дзакканьи (Давидович, 90+4), Пессина, Амрабат.

Предупреждения: Ррахмани, 24. Эрнандез, 45+1. Пессина, 86. Борини, 90+3. Сильвестри, 90+5.

Удаление: Амрабат, 68.

Судья: Киффи (Италия).

2 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Лацио» — «СПАЛ» — 5:1 (4:0)

Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Кайседо, 16 (2:0). Иммобиле, 29 (3:0). Кайседо, 38 (4:0). Адеканье, 58 (5:0). Миссироли, 65 (5:1).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Вавро, 72), Ачерби, Баштуш, Лукас, Лулич (Хони, 61), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Адеканье, 49), Иммобиле.

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Зуканович, 67), Томович, Бонифаци, Реца, Кастро (Вальдифиори, 75), Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Стрефецца, Флоккари, Ди Франческо.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 43. Ди Франческо, 61. Миссироли, 80.

Судья: Джуа (Италия).

2 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.

«Аталанта» — «Дженоа» — 2:2 (2:2)

Голы: Толой, 12 (1:0). Кришито, 19 — с пенальти (1:1). Санабрия, 33 (1:2). Иличич, 35 (2:2).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, де Рон, Пашалич (Фройлер, 54), Гомес, Иличич (Муриэль, 76), Д.Сапата (Малиновский, 63).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Бираски, Гильоне (Гольданига, 90+2), Ромеро, Бехрами, Шене, Стураро, Санабрия (Кассата, 84), Пинамонти (Дестро, 87).

Предупреждения: Пашалич, 52. Бехрами, 53. Ромеро, 76. де Рон, 77. Кассата, 84. Перин, 89. Кришито, 90+2.

Удаление: Бехрами, 82.

Судья: Масса (Италия).

2 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».