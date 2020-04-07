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«Милан» провел встречу с агентом Давида Силвы

7 апреля 2020, 13:39
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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва попал в сферу интересов «Милана», сообщает Corriere dello Sport.

Контракт 34-летнего испанца с «Ман Сити» подходит к концу летом 2020 года, и итальянский клуб хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его на правах свободного агента. Руководство «россонери» уже провело встречу с агентом Давида Сильвы, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей за «горожан», отличившись тремя голами и восемью результативными передачами.

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