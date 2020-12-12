«Милан» предложил Кессье продлить контракт на 2 года
«Милан» продолжает переговоры по продлению контракта с полузащитником Франком Кессье, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, «россонери» продвинулись в переговорах с 23-летним ивуарийцем. Сообщается, что клуб предлагает футболисту новое соглашение сроком до конца июня 2024 года. Нынешний контракт игрока действует до конца сезона-2021/22.
В сезоне-2020/21 Кессье провел за «Милан» 18 матчей, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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