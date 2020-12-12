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«Милан» предложил Кессье продлить контракт на 2 года

10:27
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«Милан» продолжает переговоры по продлению контракта с полузащитником Франком Кессье, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «россонери» продвинулись в переговорах с 23-летним ивуарийцем. Сообщается, что клуб предлагает футболисту новое соглашение сроком до конца июня 2024 года. Нынешний контракт игрока действует до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Кессье провел за «Милан» 18 матчей, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

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