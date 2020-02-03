«Милан» предлагает Рангнику стать и главным тренером, и спортивным директором

Бывший тренер «Лейпцига» Ральф Рангник получил предложение от «Милана», сообщает Bild. Сейчас специалист занимает должность главы отдела спорта и развития концерна «Ред Булл».

По данным источника, итальянский клуб предлагает 61-летнему немцу сразу две должности — главного тренера и спортивного директора. Сам тренер ранее опровергал информацию о переговорах с «Миланом». Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

Последним клубом Ральфа Рангника был «Лейпциг». Также он тренировал «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт». С «Шальке» он выиграл Кубок Германии, Кубок лиги и Суперкубок страны.