«Милан» предлагает 15 миллионов евро за 20-летнего защитника «Страсбура»
12:20
«Милан» сделал трансферное предложение по защитнику «Страсбура» Мохамеду Симакану, сообщает Goal.
По информации источника, «россонери» готовы заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Сообщается, что футболистом также интересуется «Лейпциг».
В сезоне-2020/21 Симакан провел 17 матчей за «Страсбур», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
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