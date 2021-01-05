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«Милан» предлагает 15 миллионов евро за 20-летнего защитника «Страсбура»

12:20
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«Милан» сделал трансферное предложение по защитнику «Страсбура» Мохамеду Симакану, сообщает Goal.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за 20-летнего француза 15 миллионов евро. Сообщается, что футболистом также интересуется «Лейпциг».

В сезоне-2020/21 Симакан провел 17 матчей за «Страсбур», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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