«Милан» показал лучший старт в серии А за 65 лет
7 декабря 2020, 06:00
«Милан» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1.
Миланский клуб одержал восьмую победу в десяти турах и показал лучший старт в серии А — в сезоне-1954/55 «россонери» победили в девяти из десяти встречах.
Также «Милан» забивал в каждом из последних 30 матчей серии А — это новый рекорд клуба. Предыдущий рекорд (29 матчей) был установлен в сезоне-1972/73.
«Милан» с 26 очками лидирует в чемпионате Италии, опережая идущего на втором месте «Интер» на пять очков.
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