"Милан" победил "Фрозиноне" и поднялся в зону Лиги чемпионов

"Милан" обыграл "Фрозиноне" в матче 37-го тура чемпионата Италии. Красно-черные поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Рому" и "Аталанту". Последняя уступает только по дополнительным показателям и имеет игру в запасе.

Для "Фрозиноне" игра не имела турнирного значения, поскольку команда досрочно вылетела в серию B.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Милан" - "Фрозиноне" - 2:0 (0:0)

Голы: Пентек, 57 (1:0). Сусо, 66 (2:0).

Нереализованный пенальти: Чано, 50 (вратарь)

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате (Конти, 84), Музаккьо, Родригес, Романьоли, Бакайоко (Кутроне, 51), Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Самуэль Кастильехо, 81).

"Фрозиноне": Барди, Арьяудо, Бригенти, Дзампано, Гольданига, Саммарко, Майелло, Бегетто (Вальцания, 75), Чано (Чофани, 77), Тротта (Дионизи, 65), Паганини.

Предупреждение: Абате, 48.

Судья: Манганьелло.

19 мая. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".