«Милан» обыграл «Торино» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура. У гостей дубль оформил защитник Бремер.

За право выйти в финал «Милан» сразится с «Ювентусом».

Кубок Италии

1/4 финала

«Милан» — «Торино» — 4:2 д.в. (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Бонавентура, 12 (1:0). Бремер, 34 (1:1). Бремер, 71 (1:2). Хакан Чалханоглу, 90+1 (2:2). Хакан Чалханоглу, 106 (3:2). Ибрагимович, 108 (4:2).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 76), Беннасер, Крунич (Хакан Чалханоглу, 82), Ребич (Кессье, 106), Самуэль Кастильехо, Пентек (Ибрагимович, 65).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Лянко, 112), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер (Джиджи, 82), Ринкон (Лаксальт, 112), Лукич, Верди, Белотти, Беренгер (Миллико, 90).

Предупреждения: Ринкон, 22. Эрнандез, 30. Ребич, 37. Иццо, 37. Кьер, 53. Крунич, 74. Конти, 93. Ибрагимович, 111.

Судья: Паскуа (Италия).

28 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».