«Милан» обыграл «Парму» и продлил беспроигрышную серию до семи матчей

«Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл «Парму» со счетом 3:1.

В составе миланцев отличились Франк Кессье, Алессио Романьоли и Хакан Чалханоглу. Гости ответили точным ударом Ясмина Куртича.

После этого матча «Милан» с 53 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Парма» с 40 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Милан» — «Парма» — 3:1 (0:1)

Голы: Куртич, 44 (0:1). Кессье, 55 (1:1). Романьоли, 59 (2:1). Хакан Чалханоглу, 77 (3:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 46), Эрнандез (Лаксальт, 80), Билья (Беннасер, 56), Бонавентура, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Крунич, 80), Леан (Ребич, 61).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Якопони, Дармиан, Гальоло, Куртич, Бругман (Эрнани, 63), Грасси (Инглезе, 63), Кулушевски, Жервинью, Корнелиус (Карамо, 14. Капрари, 80).

Предупреждения: Конти, 33. Грасси, 33. Дармиан, 65.

Судья: Иррати (Италия).

15 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».