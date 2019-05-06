"Милан" одержал победу над "Болоньей" (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии. В составе столичной команды голами отметился полузащитник Сусо и нападающий Фабио Борини.

"Милан" с 59 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. "Болонья" с 37 баллами располагается на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

"Милан" - "Болонья" - 2:1 (1:0)

Голы: Сусо, 37 (1:0). Борини, 67 (2:0). Дестро, 72 (2:1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Музаккьо, Родригес, Билья (Маури, 26), Кессье, Лукас Пакета, Сусо (Самуэль Кастильехо, 79), Хакан Чалханоглу (Борини, 61), Пентек.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Калабрези, Лянко, Поли (Сантандер, 86), Пульгар, Сванберг (Дестро, 63), Паласио, Сансоне, Орсолини (Эдера, 80).

Предупреждения: Поли, 44. Сансоне, 57. Калабрези, 65. Лукас Пакета, 74. Пульгар, 75. Кессье, 90+5.

Удаления: Лукас Пакета, 74. Сансоне, 90+6, Дейкс, 90+6.

Судья: Ди Белло (Италия).

6 мая. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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