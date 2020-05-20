«Милан» не продаст Тео Эрнандеза

«Милан» будет отклонять любые предложения по защитнику Тео Эрнандезу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в клубе рассчитывают на 22-летнего француза и не собираются продавать его, несмотря на то, что к нему проявляет интерес «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Эрнандез провел за «Милан» 25 матчей, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.