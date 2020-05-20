«Милан» может выкупить Кьера у «Севильи» за 1,5 миллиона евро

«Милан» может выкупить защитника «Севильи» Симона Кьера, который выступает за итальянский клуб на правах аренды, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в арендном соглашении 31-летнего датчанина прописана сумма выкупа в 1,5 миллиона евро. Сообщается, что в «Милане» считают сделку выгодной и рассчитывают на Кьера как на опытного футболиста ближайшего резерва. Ранее сам игрок выражал желание продолжить карьеру в составе «россонери».

Кьер перешел в «Милан» из «Севильи» на правах аренды до конца сезона-2019/20 зимой 2020 года. Датчанин провел за «россонери» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5,2 миллиона евро.