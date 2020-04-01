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«Милан» может купить форварда «Наполи» Милика

1 апреля 2020, 08:15

«Милан» интересуется нападающим «Наполи» Аркадиушем Миликом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» находятся в поиске форварда в связи с продажей Кшиштофа Пентека в зимнее трансферное окно и возможным уходом из команды Златана Ибрагимовича. Сообщается, что «Наполи» требует за Милика 35 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма» и «Шальке».

Милик был приобретен «Наполи» летом 2016 года за 32 миллиона евро. В 22 матчах нынешнего сезона 26-летний поляк забил 12 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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