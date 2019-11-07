«Милан» интересуется Джакой

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке. 27-летний швейцарец из-за конфликта с болельщиками «канониров» может покинуть Лондон в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее Джака был лишен капитанской повязки «Арсенала» после конфликта с фанатами. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Джака отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену. В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле.

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