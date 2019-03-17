"Милан" - "Интер": Пентек и Перишич сыграют с первых минут

"Милан" и "Интер" объявили составы на матч 28-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнет нападающий "россонери" Кшиштоф Пентек и форвард "нерадзурри" Иван Перишич.

Состав "Милана": Доннарумма, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Пакета, Сусо, Пентек, Чалханоглу.

Состав "Интера": Ханданович, Д'Амброзио, де Фрай, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Гальярдини, Политано, Лаутаро, Перишич.

"Милан" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. "Интер" с 50 баллами располагается на 4-й строчке.

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