20:30 17 марта | Футбол — Италия

"Милан" – "Интер": видеотрансляция матча в 22.30

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В матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 марта, "Милан" принимает "Интер".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Милан" – "Интер" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Милан - Интер

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь

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